Filament Health Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Filament Health-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,1 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,066 USD liegt und somit einen Abstand von -34 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,1 USD, was ebenfalls einer Differenz von -34 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Filament Health führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert in den letzten Wochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Filament Health beträgt 39,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Filament Health-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.