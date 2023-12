Filament Health Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse von Filament Health zeigt, dass das Unternehmen positive Trendsignale aufweist. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,1284 USD liegt, was einer Abweichung von +42,67 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +16,73 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Filament Health eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 69,54 weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Filament Health in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch als "Neutral" einzustufen, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Filament Health diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. Die aktuelle positive Stimmung führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Filament Health daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength-Index und das Anleger-Sentiment positive Signale für die Filament Health-Aktie.

