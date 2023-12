Fih Mobileadr Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Fih Mobile eine Rendite von -38,89 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,38 Prozent, und auch hier liegt Fih Mobile mit 25,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Fih Mobile in den letzten Wochen gegeben hat. Somit erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Fih Mobile auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Fih Mobile mit 0 % niedriger als der Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten (5,5 %). Diese Differenz von 5,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fih Mobile liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 56 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Fih Mobile in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.