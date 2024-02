Figtree Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Figtree liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 100 an, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 33,33 Prozent erzielt, was 41,84 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Aktie sogar 42,4 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Figtree als "Schlecht" bewertet, da er sich mit -30 Prozent Abstand vom GD200 befindet. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand ebenfalls -30 Prozent beträgt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Figtree. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs mit einem neutralen Rating bewertet.