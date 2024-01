Figtree Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Figtree-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,022 SGD, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,04 SGD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Figtree-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,33 Prozent erzielt, was 37,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Bauwesen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,78 Prozent, und Figtree liegt aktuell 37,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Figtree auf 7-Tage-Basis aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 59,83 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Figtree-Aktie somit im Bereich des RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Figtree ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich vor allem mit den positiven Themen rund um Figtree beschäftigten. Daher ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".