Figtree Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Figtree ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,69 ist Figtree deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 22,3, was einem Abstand von 74 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte Figtree eine Rendite von 33,33 Prozent erzielen, was mehr als 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,99 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Figtree mit 39,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Figtree-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,035 SGD liegt daher deutlich darüber (Unterschied +16,67 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,02 SGD über dem gleitenden Durchschnitt (+75 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Figtree-Aktie für die charttechnische Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Figtree in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung zur Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating.