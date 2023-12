Figtree Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu einander über die Zeit. Im Fall der Figtree-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating zugeordnet. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und weist darauf hin, dass Figtree weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem RSI25 ein "Neutral"-Rating zugeordnet. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Figtree ein "Gut"-Rating.

Die Figtree-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 0,06 SGD um +50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +100 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat Figtree in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,59 Prozent erzielt, da sie eine Performance von 33,33 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor übertraf Figtree den Durchschnitt um 40,13 Prozent, da dieser eine mittlere Rendite von -6,8 Prozent verzeichnete. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. In diesem Fall zeigen die Analysen von sozialen Plattformen, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Figtree in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu dem Befund, dass Figtree hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.