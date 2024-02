Figtree Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs der Figtree-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" eine Überrendite von 42,99 Prozent darstellt. Im Bereich "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -8,87 Prozent, und Figtree übertrifft diesen Wert um 42,2 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Dividendenrendite liegt Figtree mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was einer Unterperformance von 3,95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ist die Figtree-Aktie mit einem Kurs von 0,021 SGD derzeit -30 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls -30 Prozent beträgt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Figtree mit einem Wert von 5,69 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Bauwesen", was einer Unterbewertung entspricht. Das Branchen-KGV liegt bei 21,84, was einen Abstand von 74 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.