Figtree Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Figtree-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Figtree eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird festgestellt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet gilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,69, was 74 Prozent unter dem Branchen-KGV von 21,68 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Figtree in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält das Unternehmen in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Figtree-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -30 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Daher wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Figtree-Aktie demnach in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.