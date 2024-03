Figs Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Figs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,63 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4,97 USD, was einem Unterschied von -25,04 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Figs-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Figs liegt bei 75,25, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Figs-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Figs in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Figs daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was einem potenziellen Anstieg um 81,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Figs-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.