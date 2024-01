Figs Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Figs 4 Mal positiv, 0 Mal neutral und 1 Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,05 USD, was einem Potenzial von 47,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Figs-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Figs eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen, jedoch gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.