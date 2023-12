Figs Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Figs-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Analystenbewertungen erhalten. Von insgesamt 5 Bewertungen waren 4 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Der Durchschnitt der Einstufungen liegt somit bei "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 9,05 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,3 Prozent vom letzten Schlusskurs von 7,65 USD entspricht. Daher ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Figs-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung für diesen Faktor. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Figs-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,65 USD, was einem Unterschied von +11,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6,88 USD entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Figs diskutiert, mit 11 Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Figs-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.