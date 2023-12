Fifth Third Bancorp ADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Fifth Third langfristig eine durchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Fifth Third als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Werte für den RSI7 und den RSI25 liegen bei 15,01 bzw. 14,78, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fifth Third beträgt aktuell 5, was eine negative Differenz von -133,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Fifth Third von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Fifth Third-Aktie die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 6 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fifth Third vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 34,72 USD festgelegt, was eine Performance von -1,13 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,12 USD erwarten lässt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die gesamte Analysteneinschätzung erhält von uns als Redaktion das Rating "Gut".