Fifth Third Bancorp ADR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Fifth Third ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analysen zur Fifth Third. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,72 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -0,37 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Analysten als "Gut" bewertet.

Verglichen mit anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche konnte die Fifth Third in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,38 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +8,86 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Finanzsektor lag die Rendite mit 10,4 Prozent nur minimal unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Fifth Third liegt bei 5,46 Prozent, was 133,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Fifth Third in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert. Insgesamt erhält die Fifth Third daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.