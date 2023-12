Fifth Third Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Fifth Third Bancorp":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Fifth Third eine neutrale Empfehlung. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Fifth Third-Aktie beträgt 15,01, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 14,78, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fifth Third-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 6 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Fifth Third. Das Kursziel der Analysten liegt bei 34,72 USD, was einer möglichen Performance von -1,13 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 35,12 USD gehandelt wird. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Fifth Third derzeit ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,63 USD, während der Aktienkurs bei 35,12 USD liegt, was einer Überperformance von +31,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 27,2 USD führt zu einer Abweichung von +29,12 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Fifth Third in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,17 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,46 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,98 Prozent erzielte, lag Fifth Third 24,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.