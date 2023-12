Fiera Capital-Anleger wird’s freuen!

Fiera Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,72 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind sie deutlich schlechter abgeschnitten. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 40,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um Fiera Capital überwiegend positiv sind, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 5,86 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,66 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 6,25 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fiera Capital mit -7,13 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist, während der GD50 ein Kurs von 5,22 CAD aufweist, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.