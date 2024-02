Fiera Capital Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Finanzanalyse von Fiera Capital zeigt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 13 liegt, was eine positive Differenz von +7,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Fiera Capital-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im Vergleich zum letzten Monat ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -11,44 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fiera Capital bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 129,88 als unterbewertet angesehen wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Performance der Fiera Capital-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Unterperformance von -7,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,76 Prozent, was einer Unterperformance von -8,2 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 10,62 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,18 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.