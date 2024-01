Fiera Capital Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers bestimmen kann. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fiera Capital-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 21,24, bestätigt die Überverkauftheit und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Fiera Capital somit ein positives Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Fiera Capital bei -19,99 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten, die bei 8,29 Prozent liegt, schneidet Fiera Capital mit 28,28 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem negativen "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Fiera Capital-Aktie zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6,25 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,25 CAD ergibt jedoch ein positives "Gut"-Rating. Insgesamt wird Fiera Capital auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Fiera Capital in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Fiera Capital eine positive "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.