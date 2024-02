Fiera Capital Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Fiera Capital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,13 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt 7,3 CAD und liegt damit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt (+19,09 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,13 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über diesem Wert (+19,09 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Fiera Capital-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fiera Capital festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fiera Capital daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Fiera Capital-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,6 Prozent erzielt, was 22,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 1,59 Prozent, und Fiera Capital liegt aktuell 20,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fiera Capital mit 13,52 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 6,42 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von +7,1 Prozent zur Fiera Capital-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.