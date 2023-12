Fiera Capital Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dividendenrendite von Fiera Capital liegt derzeit bei 14,1 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,67 Prozent liegt. Diese Kennzahl unterliegt börsentäglichen Schwankungen und zeigt somit eine dynamische Veränderung. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung für Fiera Capital festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fiera Capital-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7 liegt bei 10,87, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 37,01 einen neutralen Wert darstellt. Somit wird die Aktie insgesamt auf Basis des Relative Strength Indikators mit "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Fiera Capital im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -31,72 Prozent erzielt hat. Dies entspricht einem Unterschied von 38,42 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kapitalmärkte" beträgt 5,42 Prozent, wobei Fiera Capital aktuell 37,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.