Fiera Capital Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie von Fiera Capital wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte als gut bewertet, da die Dividende mit 13,52 % höher ist als der Durchschnitt von 6,43 %. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 64,86, was als neutral eingestuft wird, und der RSI25 beträgt 41,09, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fiera Capital liegt bei 25,47, was 80 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 128,62 und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Fiera Capital, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was insgesamt zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.