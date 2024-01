Fielmann-Anleger sollten sich noch gedulden!

Aktienanalysten nutzen verschiedene Faktoren, um die Kursentwicklung von Aktien zu bewerten. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Fielmann überwiegend positiv waren. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine schlechte Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fielmann-Aktie mit 5,49 Prozent über dem GD200 liegt, was als positiv bewertet wird. Der GD50 hingegen weist nur einen Abstand von 2,61 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Fielmann-Aktie als gut eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Fielmann zeigt sich, dass weder der 7-Tage-RSI noch der 25-Tage-RSI eine überkaufte oder überverkaufte Situation signalisieren, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fielmann eine Rendite von 1,6 % aus, was 2,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass Fielmann in Bezug auf die Stimmung und die Dividende neutral bis schlecht bewertet wird, während der Kurs der Aktie positiv einzuschätzen ist.