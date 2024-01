Fielmann Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse von Fielmann-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Betrachtet man den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser bei 45,25 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 47,28 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 46,19 EUR liegt nahe am letzten Schlusskurs (+2,36 Prozent), wodurch auch hier eine neutrale Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält Fielmann also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Fielmann-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,12 Punkten und der RSI25 bei 46,15, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fielmann derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Hingegen zeigt der Branchenvergleich des Aktienkurses eine starke Performance von Fielmann. Mit einer Rendite von 30,18 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, die bei 11,57 Prozent liegt. Auch hier erhält Fielmann aufgrund dieser positiven Entwicklung ein gutes Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis gutes Bild der Fielmann-Aktie basierend auf den genannten Kriterien der technischen Analyse.