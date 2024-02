Fielmann Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Fielmann-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit in einer neutralen Position. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 45,89 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 45,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,98 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (47,63 EUR) weicht mit -4,6 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Daher erhält die Fielmann-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Fielmann-Aktie sind laut Sentiment und Buzz-Untersuchungen positiv. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine gute langfristige Stimmungslage hin. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Fielmann im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,86 %) mit einer Dividendenrendite von 1,6 % niedriger ab. Die Differenz von 2,26 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 7 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmungseinschätzung als "Gut".