Fielmann Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Fielmann-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer und fundamentaler Indikatoren analysiert. Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 46,74 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um +3,84 Prozent vom GD200 (45,01 EUR) entfernt befindet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 45,54 EUR ein "Neutral"-Signal (+2,64 Prozent). Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob die Fielmann-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 74,71 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Demgegenüber zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Fielmann eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,8 Prozent, was 2,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,9) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fielmann-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Zuletzt wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das derzeit bei 31 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 31,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Fielmann zahlt, was 5 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 30 liegt, wird die Fielmann-Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.