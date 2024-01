Fielmann Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Optiker Fielmann weist eine aktuelle Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Fielmann mit einem Wert von 31,1 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Fielmann sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als neutral eingestuft. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung, obwohl auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

