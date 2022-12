Fielmann Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Per 19.12.2022, 22:27 Uhr wird für die Aktie Fielmann am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 33.78 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fachgeschäfte".

Wie Fielmann derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Fielmann investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen Mehrertrag in Höhe von 0,09 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,58 ist die Aktie von Fielmann auf Basis der heutigen Notierungen 36 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (36,76) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Fielmann in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Fielmann haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Fielmann bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

Fielmann kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fielmann jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fielmann-Analyse.

Fielmann: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...