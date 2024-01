Fielmann Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Fielmann liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 33,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 43,45, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit erhält Fielmann eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fielmann eine Dividendenrendite von 1,6 % aus, was 2,25 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,85 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann mit 31,1 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (31,24). Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger wird betrachtet, wobei sowohl positive als auch negative Themen auf sozialen Plattformen gemessen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Fielmann hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.