Fielmann Aktie internationaler. US-Markt im Visier. Direkt zwei Übernahmen.

Die Fielmann-Gruppe (ISIN: DE0005772206) konnte in 2022 den Konzernumsatz nur um 5% auf 1,76 Mrd EUR steigern. Während der deutsche Stammmarkt kaum wuchs, konnte man in den internationalen Märkten immerhin noch um 11% auf rund 506 Mio EUR steigern. Macht offensichtlich Hunger auf mehr Wachstum,mehr Internationalisierung. Auch wenn im Q1 der Fielmann Konzern seine Umsätze und vor allen Dingen den Gewinn wieder „auf Spur brachte“ mit einem Umsatzplus von 15% und einem EBT-Plus von 18%, überzeugen die Auslandsmärkte mit den höheren Umsatzzuwächsen.

Und so kann man auch die heute eingeläutete Expansion auf den US-Markt einordnen: Beim Ausblick für 2023 sprach man davon, auf Internationalisierung zu setzen und auf Omnichannel-Vertrieb. Beides konnte nun in den USA umgesetzt werden. Die schwächelnden Gewinne in den angestammten Märkten will man mit Kosteneinsparungen „in den Griff bekommen“ und für die Wachstumsimpulse soll das Ausland sorgen.Wichtiger Meilenstein der Vision 2025 erreicht:

Fielmann kauft in USA Brillenladen-Kette mit mehr als 80 Stores plus E-Commerce-Plattform für Brillenkauf.

Die Fielmann-Gruppe hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an SVS Vision getroffen. SVS Vision ist ein augenoptisches Unternehmen, das mehr als 80 Geschäfte in neun US-Bundesstaaten betreibt. Der marktführende Augenoptiker in Michigan erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 100 Mio USD. Ebenfalls vereinbart wurde der Erwerb von 100 % der Anteile an Eyevious Style, Inc., dem Unternehmen hinter der E-Commerce-Plattform Befitting, die den Online-Brillenkauf deutlich vereinfachen will.

Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann-Gruppe: „Das Ziel von Fielmann ist es, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Mit der Übernahme von SVS Vision und Befitting folgen wir unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen digitalisieren und internationalisieren. Dies ist der erste Schritt eines langfristigen Plans, mit dem wir neu definieren, was Kunden im weltgrößten augenoptischen Markt erwarten dürfen.“

Profi für US-Geschäft gewonnen. Fielmann hat wohl noch mehr vor…

Im Zusammenhang mit den Transaktionen gab die Fielmann-Gruppe ebenfalls bekannt, dass sie Lukas Rücker als CEO für Fielmann USA, Inc., gewinnen konnte. Lukas war zuvor mehr als ein Jahrzehnt für Luxottica tätig. Unter seiner Führung entwickelte sich EyeMed Vision Care zur weltweit am schnellsten wachsenden Augenversicherung.

Lukas Rücker, CEO von Fielmann USA, Inc.: „In ihrer 50-jährigen Geschichte hat die Fielmann-Gruppe den europäischen Brillenmarkt mit ihrer einzigartigen Kundenorientierung geprägt. SVS Vision ist bekannt für besonders freundlichen Service, großartige Mitarbeiter und langjährige Branchenerfahrung. Befitting verstärkt SVS mit einer digitalen Plattform und herausragender Technologie-Expertise. Als Teil der Fielmann-Gruppe erschaffen wir so eine Omnichannel-Plattform, mit der wir die Augenoptik in den USA zum Vorteil der Kunden gestalten werden.“

Starkes Q1 bestätigte Fielmann's Strategie. In Q1/2023 konnte Fielmann den Umsatz in Deutschland um +12 %, in Österreich um +13 % zum Vorjahr steigern. Dabei war das Vorjahr in beiden Märkten noch geprägt von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Die Schweiz steigerte ihren Umsatz in Q1 um +15 % gegenüber dem Vorjahr und profitierte dabei von einer verbesserten Abverkaufsstruktur und einem Währungskurseffekt.

Nach dem Zukauf in Spanien, gab es einen wahren Umsatzsprung: In Spanien erhöhte sich der Umsatz im ersten Quartal um +44 % gegenüber Vorjahr. Das zweistellige Absatz- und Umsatzwachstum von Óptica & Audiología Universitaria wurde durch die erstmalige Konsolidierung von Medical Óptica Audición ergänzt. Und auch die übrigen Auslands-Märkte wuchsen im ersten Quartal überproportional um +31 % gegenüber Vorjahr, dies dank zweistelligem Wachstum in Italien und Polen sowie der erfolgreichen Expansion in Tschechien. Fazit des Managements: Die Investitionen im Rahmen der Vision 2025 führten abermals zu einem überproportionalen Umsatzwachstum der internationalen Märkte außerhalb Deutschlands (insgesamt +24 % zum Q1/2022) und der digitalen Vertriebskanäle (+33 % zum Q1/2022).

In Q1/2023 konnte eine Trendumkehr bei der zuletzt negativen Gewinnentwicklung erreicht werden: Es stiegen sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) als auch das Vorsteuerergebnis (EBT) sprunghaft um +18 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.

Prognose vor der US-Akquisition sah Fielmann bereits auf Wachstumskurs. Neben der mittelfristig angestrebten Marktführerschaft in Spanien mit möglicherweise weiteren Zukäufen, sollten die gut 100 Mio USD zusätzlicher Umsatz durch die Zukäufe in den USA demnächst zu einer Überarbeitung der bisher geltenden Prognose für 2023 führen. Aktuell (wohlgemerkt ohne US-Zukäufe) sah die Prognose für 2022 so aus:

„Der Vorstand der Fielmann-Gruppe (Fielmann Aktiengesellschaft) erwartet für das Jahr 2023 ein Wachstum des Korrektionsbrillen-Absatzes von 4 % bis 8 % (8,9 bis 9,2 Millionen Brillen), eine Steigerung des Konzernumsatzes zwischen 7 % und 10 % (1,88 bis 1,94 Milliarden €) sowie ein Wachstum des EBITDA zwischen 9 % und 21 % (370 bis 410 Millionen €). Dies entspricht einer EBITDA-Rendite von 20 % bis 21 % für das Gesamtjahr (Vorjahr: 19,3 %). Die EBT-Marge wird voraussichtlich zwischen 9 % und 11 % liegen (Vorjahr: 9,1 %).“ (Fielmann CN, 27.04.2023)