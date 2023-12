Fielmann Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung und der Buzz um Fielmann in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von Analysten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Gegensatz dazu wurden Fielmann in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führte zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 5 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Fielmann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,83 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

Auch der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt eine sehr gute Entwicklung von Fielmann mit einer Rendite von 40,15 Prozent, deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance der Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.