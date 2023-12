Fielmann Aktie: Der ganz große Wurf!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fielmann von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Zusätzlich wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion filterte exakt berechenbare Signale heraus und fand dabei 4 positive Signale und keine negativen Signale. Daher wird eine "Gut" Empfehlung für Fielmann ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergab sich, dass Fielmann im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,79 Prozent erzielt hat, was 43,6 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 7,78 Prozent, wobei Fielmann aktuell um 45,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fielmann-Aktie ergibt auf Basis der letzten 7 Tage und 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Fielmann zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fielmann in diesem Zeitraum war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.