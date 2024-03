Fielmann Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Fielmann hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,91 Prozent erzielt, was 37,72 Prozent über dem Durchschnitt der Zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,41 Prozent, und Fielmann liegt aktuell 39,32 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fielmann ist positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investition in die Aktie von Fielmann eine Rendite von 1,6 % erzielen, was jedoch 2,43 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,99 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Fielmann daher auch hier eine "Gut"-Bewertung.