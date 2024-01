Fielmann Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Bewertung. Bei Fielmann liegt das KGV mit 31,1 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nicht übermäßig teuer erscheint, aber auch nicht zu den günstigsten am Markt gehört.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fielmann im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus. Mit einer Rendite von 1,6% liegt das Unternehmen 2,25 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 3,85%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Fielmann-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,18 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite von Fielmann mit 19,48 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in letzter Zeit verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionen und die Beachtung für die Fielmann-Aktie haben abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Fielmann in Bezug auf fundamentale Kriterien und die Aktienkursentwicklung gut abschneidet, jedoch in Bezug auf die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment schlechter bewertet wird.