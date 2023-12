Fielmann Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Fielmann Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt

Die Dividendenrendite von Fielmann liegt aktuell bei 1,8 Prozent, was 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als eher unrentables Investment einstuft und ihr eine "Schlecht"-Bewertung gibt.

Anleger zeigen überwiegend positive Stimmung

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger haben sich größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Fielmann geäußert. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben außerdem ergeben, dass es einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen gab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Technische Analyse zeigt positive Signale

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fielmann verläuft aktuell bei 44,57 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 48,94 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +9,8 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Trend, mit einer aktuellen Differenz von +10,15 Prozent. Basierend auf diesen Daten ergibt sich eine insgesamt positive Einstufung der Aktie.

Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien bleiben neutral

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennbar sind, hat sich die Stimmung für Fielmann in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich daher für die Fielmann-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.