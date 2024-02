Fielmann Aktie: Was für ein Plan!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fielmann ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fielmann-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,63, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,02, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Fielmann in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Es zeigten sich 1 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse eine "Gut" Empfehlung zur Anleger-Stimmung.

Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 31,92 eine "Neutral"-Bewertung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, wohingegen Wachstumsaktien meist ein höheres KGV aufweisen. In diesem Fall liegt Fielmann auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Spezialität Einzelhandel".

Im Branchenvergleich konnte Fielmann in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,22 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 8,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,03 Prozent für Fielmann. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 38,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Fielmann ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.