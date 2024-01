Fielmann Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Fielmann-Aktie wird derzeit auf dem Niveau von 47,9 EUR gehandelt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 45,52 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +5,23 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 47,05 EUR, was einem Abstand von +1,81 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Fielmann-Aktie als normal eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen zur Fielmann-Aktie in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut". Insgesamt wurden jedoch 7 negative Handelssignale gegenüber 1 positivem Signal ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann mit 31,1 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 31,3. Daher wird die Aktie auf fundamentalen Grundlagen als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Fielmann-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei die Anlegerstimmung positiver bewertet wird als die fundamentale und sentimale Analyse.

