Fielmann Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Fielmann hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, was zu einer Rendite von 30,18 Prozent führte. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") ist dies eine deutlich bessere Performance. Auch im Branchenvergleich mit der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt Fielmann mit einer Rendite von 21,84 Prozent deutlich darüber.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Fielmann-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion hat insgesamt neun Handelssignale ermittelt, davon vier Gut- und fünf Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung bezogen auf Fielmann als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Empfehlung für die Fielmann-Aktie. Der RSI7 liegt bei 60,34 und der RSI25 bei 59,04, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist die Fielmann-Aktie derzeit -0,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +3,24 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.