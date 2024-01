Fielmann Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Fielmann-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Anleger bewerten die aktuelle Situation als "Schlecht", da sowohl die Stimmung als auch die Intensität der Diskussionen abgenommen haben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein etwas positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fielmann-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 45,48 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 47,98 EUR liegt, was einem Unterschied von +5,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+2,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fielmann eine Dividendenrendite von 1,6 % aus, was 2,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und hier zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Allerdings haben sich die letzten ein bis zwei Tage durch eine vermehrte negative Kommunikation geprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.