Fielmann Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Fielmann wird derzeit technisch analysiert. Der aktuelle Kurs von 42,4 EUR liegt 4,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Für die letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,01 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Fielmann eine Rendite von 11,66 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,34 Prozent aufweist, liegt Fielmann mit 10,32 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Fielmann beträgt derzeit 1,6%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,92% für den "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser Differenz von 2,32 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Fielmann in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.