Fielmann Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten beiden Wochen wurde Fielmann von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fielmann-Aktie bei 45,68 EUR liegt, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 43,8 EUR, was einem Abstand von -4,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 46,79 EUR angenommen, was einer Differenz von -6,39 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann liegt bei 29 und damit unter dem Durchschnitt in der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 31,71). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eher neutral ist. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fielmann zeigt unserer Messung nach kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Schlecht" zugeordnet.