Fielmann Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Fielmann-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 45,52 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 47,9 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +5,23 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 47,05 EUR, was einen Abstand von +1,81 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was dazu führt, dass die Gesamtbewertung als "Schlecht" ausgegeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Fielmann-Aktie. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Tage überwiegen. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, von denen eins als gut und sieben als schlecht bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie.

Auf fundamentaler Ebene liegt das KGV der Fielmann-Aktie bei 31,1, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 31,3 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.