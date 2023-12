Fielmann Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Fielmann-Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 44,46 EUR liegt und der aktuelle Kurs bei 49,2 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +10,66 Prozent im Vergleich zum GD200 und +11,49 Prozent im Vergleich zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Fielmann-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,15 Prozent erzielt, was 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche ist die Performance mit 31,72 Prozent deutlich besser als der Durchschnitt von 8,42 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Allerdings liegt die Dividendenrendite von Fielmann derzeit mit 1,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,06 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Fielmann in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Fielmann-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.