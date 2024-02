Fielmann Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Fielmann hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Fielmann eine Rendite von 34,91 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere Rendite bei 6,25 Prozent, und auch hier übertrifft Fielmann mit einer Rendite von 28,66 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann beträgt 29,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,77 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Auf dieser Grundlage erhält Fielmann eine gute Bewertung.

Bei der Dividendenrendite liegt Fielmann jedoch mit 1,6 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,95 %, was zu einer schlechten Bewertung bezüglich der Dividendenausschüttung führt.

Das Anleger-Sentiment für Fielmann ist gemischt. Obwohl überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, haben sich in den letzten Tagen auch negative Themen rund um das Unternehmen verbreitet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments, wobei jedoch überwiegend positive Signale zu erkennen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fielmann eine starke Performance aufweist und aus fundamentaler Sicht gut bewertet wird. Allerdings gibt es Verbesserungspotenzial bei der Dividendenausschüttung, und das Anleger-Sentiment ist neutral, mit überwiegend positiven Signalen.