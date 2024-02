Fielmann Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fielmann ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 negatives und 6 positives Signal, was zu einer guten Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fielmann derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Fielmann-Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Fielmann-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 45,8 EUR, was 5,2 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 48,18 EUR liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 47,61 EUR zeigt eine positive Bewertung, obwohl der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist. Insgesamt erhält Fielmann daher auf Basis dieser Indikatoren ein gutes Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Fielmann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,92 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.