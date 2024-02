Fielmann Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Edoc Acquisition Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 von Fielmann liegt aktuell bei 67,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von Fielmann liegt bei 63,47, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Fielmann eine Rendite von 34,91 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 6,25 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Fielmann, da mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wird erwähnt, dass sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit negativen Themen rund um Fielmann beschäftigt hat, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Dennoch zeigen Studien, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann mit 29,54 unter dem Branchendurchschnitt von 31,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf dieser Basis erhält Fielmann eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Fielmann basierend auf verschiedenen Analysekriterien.