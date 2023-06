Fielmann-Aktie: Ist die Luft jetzt raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Nach einem schwachen Jahresstart hat die Fielmann-Aktie (WKN: 577220) Ende Februar neuen Schwung aufnehmen können. Rund um die jüngste Zwischenbilanz schaffte der Titel einen weiteren Ausbruch nach oben. Die vorgelegten Zahlen kamen an der Börse gut an. In den letzten Wochen tendierte der Kurs wieder etwas schwächer und ist seit dem Hoch von Mitte Mai bei 49,20 € um fast -5% gesunken. Bereiten die Bullen nun den nächsten Anstieg vor?