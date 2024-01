Fielmann Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Fielmann liegt bei 63,57 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,8 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann derzeit 31, was bedeutet, dass die Börse 31,83 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 4 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Fielmann-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine bedeutenden Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fielmann-Aktie derzeit um 7,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls mit +8,38 Prozent über dem GD200 und wird daher auch langfristig als "gut" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "gut" bewertet.