Fielmann Aktie: Geht es jetzt los?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fielmann beträgt das aktuelle KGV 31, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 30 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Fielmann eine Dividendenrendite von 1,8 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,18 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fielmann-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 44,88 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,64 EUR, was einem Unterschied von +8,38 Prozent entspricht. Sowohl der 200- als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt sich ein überwiegend positives Bild. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv, ohne negative Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fielmann eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden auch mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Fielmann von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.