Fielmann Aktie: Finger Weg!

Die Fielmann-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 44,74 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 48,08 EUR, was einer Steigerung um 7,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 44,84 EUR liegt mit einem Unterschied von +7,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fielmann-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Fielmann neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 43,64, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 39,69 aufweist. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf den Relative Strength Indikator eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann aktuell bei 31 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" ist dies eine Überbewertung, da der Branchendurchschnitt bei 29 liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Fielmann liegt derzeit bei 1,8 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,96 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,16 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Fielmann-Aktie, mit positiven charttechnischen Aspekten, einer neutralen Einschätzung im Hinblick auf den Relative Strength-Index und eher negativen fundamentalen Kennzahlen sowie der Dividendenrendite.