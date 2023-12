Fielmann Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet werden. Der RSI der Fielmann-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 30,13 weniger volatil als der RSI7. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Fielmann-Aktie. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Gut"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt sich, dass die Fielmann-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +31,52 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Fielmann um 29,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um die Fielmann-Aktie zeigt, dass sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen wenig verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Fielmann-Aktie aufgrund verschiedener Kriterien.